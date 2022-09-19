Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş edildi

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de belediye denetimli Özel Halk Minibüsüne, içinde yolcu varken motosikletli iki kişi tarafından yol verme kavgası nedeniyle ateş edildi. Silahlı saldırı, başka bir minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.



Düzce-Bahçeşehir Bağlantı Yolu, Kervan Köprülü Kavşak mevkisinde bir motosikletin, Mehmet Şen idaresindeki 81 ABJ 323 plakalı Düzce Belediyesi Denetimli Özel Halk Minibüsünün önüne geçmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından yoluna devam eden minibüse motosiklette yolcu olarak bulunan kişi üç el ateş etti.

Silah sesini duyan minibüsteki yolcular durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, minibüse üç mermiden birinin isabet ettiğini belirledi.

Ekiplerin çevrede başlattığı arama çalışmalarının ardından saldırganın Ü.Ç. olduğu tespit edildi.

Ekipler Ü.Ç'yi olay yerine yakın bir yerde yakaladı.

Olay, bir başka belediye minibüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın minibüs hareket halindeyken ateş ettiği ve merminin tampona isabet ettiği yer alıyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.