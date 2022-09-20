TÜBİTAK Başkanı Mandal, Düzce'de faaliyete başlayacak Bilim Merkezinde incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Düzce'de faaliyete başlayacak Bilim Merkezinde incelemelerde bulundu

AA

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Düzce'de faaliyete başlayacak Bilim Merkezinde incelemelerde bulundu

DÜZCE (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Düzce'de yapımına devam edilen Bilim Merkezini ziyaret ederek inceleme gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Mandal, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde daha önce pazar yeri olarak kullanılan, atıl durumdayken belediye tarafından hazırlanan projeyle Bilim Merkezine Merkezine dönüştürülen alanda incelemelerde bulundu.

Mandal, Türkiye'de 7. Bilim Merkezi olacak projenin 2023 yılında tamamlanması beklendiğini anlatarak, "Bilim Merkezimizin atölyeleriyle sergi alanlarıyla hızlı bir şekilde açılmasını istiyoruz. Burada atölye konseptine önem veriyoruz. Binanın üst katındaki mekanın atölye olarak hazırlanmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Mandal, Bilim Merkezinin 2023 yılında Türkiye'nin kullanımına hazır hale geleceğini ve üniversiteyle iş birliği içerisinde olacağının altını çizdi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise yıl sonuna kadar atölyelerin yapımını bitirerek Bilim Merkezini bütün unsurlarıyla açmış olacaklarını belirtti.

Türkiye'nin 7. Bilim Merkezini yaptıklarına değinen Özlü, "Teknoparktan sonra bilim temelli ikinci eser olacak. Yıl sonuna kadar atölyeleri bitirmeyi hedefliyoruz. 2023 yılı itibarıyla Bilim Merkezi bütün unsurlarıyla hizmete girmiş olacak. Üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve binamızı hazır hale getirdik. Bundan sonraki süreç TÜBİTAK tarafından yerleştirilecek olan malzemelerdir. Düzce'ye her alanda eserler kazandırıyoruz. Teknoparkımız faaliyette, şimdi de Bilim Merkezi kazandırmak olmaktan da mutluyum. Üniversitemizi de sürece dahil edeceğiz. Düzce'yi bu bölgenin cazibe merkezi yapmaya kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'deki katı atık tesisi kendi elektriğini üretecek
YEREL HABERLER Düzce'deki katı atık tesisi kendi elektriğini ...
Düzce'de "sağlıklı yaşam noktası" hizmete açıldı
YEREL HABERLER Düzce'de "sağlıklı yaşam noktası" hizmete açıldı
Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş edildi
YEREL HABERLER Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş edildi
İçinde yolcu bulunan minibüse silahlı saldırı anı kamerada
YEREL HABERLER İçinde yolcu bulunan minibüse silahlı saldırı anı ...
Kızılay şehidi Kıdıman için Düzce'de mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Kızılay şehidi Kıdıman için Düzce'de mevlit okutuldu
'Süslü kadınlar' Düzce'de pedal çevirdi
YEREL HABERLER 'Süslü kadınlar' Düzce'de pedal çevirdi
Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
YEREL HABERLER Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
Düzce'de çocuklar bitkileri toprağa dokunarak tanıyor
YEREL HABERLER Düzce'de çocuklar bitkileri toprağa dokunarak tanıyor
Kazada sıkışan TIR sürücüsü, telefonla konuşmaya devam etti
YEREL HABERLER Kazada sıkışan TIR sürücüsü, telefonla konuşmaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.