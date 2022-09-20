Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 20 işçi alınacak

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DÜZCE (AA) - Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında işçi alımı için protokol imzalandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR aracılığıyla "Toplum Yararına Çalışma (TYP)" projesi çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne işçi alımı yapılacak.

Bu kapsamda İŞKUR İl Müdürlüğü binasında Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar arasında protokol imzalandı.

Başvurular, 21-25 Ekim'de e-Devlet üzerinden yapılacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından noter huzurunda yapılacak çekilişle 20 kişinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde işe başlaması planlanıyor.



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