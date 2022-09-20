Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

AA

Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde umuma açık iş yerleri, metruk alanlar, parklar ve eğlence mekanlarında aranan şahıslara yakalamaya yönelik uygulama yaptı.

Bu kapsamda 10 bin 814 şahsın sorgusunu yapan ekipler, haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 41 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İfadeleri alınan şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şahısların üzerinde ve araçlarındaki aramalarda ise 10 ruhsatsız tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca ve 613 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca ekipler kumar oynadıkları belirlenen 22 kişi ve 1 iş yeri sahibine toplam 40 bin 18 lira ceza uyguladı.

Öte yandan ikametten hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı da tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de uyuşturucu ve sahte paralarla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce'de uyuşturucu ve sahte paralarla yakalanan 2 ...
Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 20 işçi alınacak
YEREL HABERLER Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 20 işçi alınacak
TÜBİTAK Başkanı Mandal, Düzce'de faaliyete başlayacak Bilim Merkezinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Mandal, Düzce'de faaliyete başlayacak ...
Düzce'deki katı atık tesisi kendi elektriğini üretecek
YEREL HABERLER Düzce'deki katı atık tesisi kendi elektriğini ...
Düzce'de "sağlıklı yaşam noktası" hizmete açıldı
YEREL HABERLER Düzce'de "sağlıklı yaşam noktası" hizmete açıldı
Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş edildi
YEREL HABERLER Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş edildi
İçinde yolcu bulunan minibüse silahlı saldırı anı kamerada
YEREL HABERLER İçinde yolcu bulunan minibüse silahlı saldırı anı ...
Kızılay şehidi Kıdıman için Düzce'de mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Kızılay şehidi Kıdıman için Düzce'de mevlit okutuldu
'Süslü kadınlar' Düzce'de pedal çevirdi
YEREL HABERLER 'Süslü kadınlar' Düzce'de pedal çevirdi
Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
YEREL HABERLER Düzce'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
Düzce'de çocuklar bitkileri toprağa dokunarak tanıyor
YEREL HABERLER Düzce'de çocuklar bitkileri toprağa dokunarak tanıyor
Kazada sıkışan TIR sürücüsü, telefonla konuşmaya devam etti
YEREL HABERLER Kazada sıkışan TIR sürücüsü, telefonla konuşmaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.