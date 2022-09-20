Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş eden 2 kişiden 1'i tutuklandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de, belediye denetimli özel halk minibüsüne, içinde yolcu varken ateş eden şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzce-Bahçeşehir Bağlantı Yolu, Kervan Köprülü Kavşağı mevkisinde önceki gün, yol verme nedeniyle çıkan kavganın ardından Mehmet Şen idaresindeki 81 ABJ 323 plakalı Düzce Belediyesi denetimli özel halk minibüsünün önüne motosikletle geçip ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ü.Ç. ve yanındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ü.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.