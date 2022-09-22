Arı zehrinin kalitesini etkileyen üretim faktörleri TÜBİTAK destekli projeyle belirlenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arı zehrinin kalitesini etkileyen üretim faktörleri TÜBİTAK destekli projeyle belirlenecek

AA

Arı zehrinin kalitesini etkileyen üretim faktörleri TÜBİTAK destekli projeyle belirlenecek

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından hazırlanan TÜBİTAK destekli projeyle Türkiye'de tıbbi ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan arı zehrinin "Apiterapötik (arı ürünlerinin tedavi edici etkisi) değeri"ni etkileyen üretim faktörlerinin belirlenerek arıcıların daha kaliteli şekilde üretim yapmaları hedefleniyor.

Dünya bal üretiminde ikinci sırada yer alan Türkiye'de son dönemlerde arı zehri üretimi de yaygınlaşıyor. Özellikle ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz), MS (Multiple Skleroz), romatizma, kas, felç, nörolojik (Alzheimer, parkinson gibi) ve merkezi sinir sistemi hastalıklarının tedavisindeki ilaçlar ile kozmetik sektöründe saç dökülmeleri, akne ve kırışıklık giderici gibi ürünlerde ham madde olarak kullanılan arı zehrinden yılda 100 kilogram ürün alınırken, bunun yüzde 80'i ihraç ediliyor.

İlaç ve kozmetik sektöründeki önemi dolayısıyla üretimin kaliteli ve doğru metotlarla yapılabilmesi için yeterli veri bulunmadığından yola çıkan DAGEM'de görevli akademisyenler, "Bal Arısı Zehrinin Apiterapötik Değerini Etkileyen Üretim Faktörlerinin Belirlenmesi ve Standardizasyonu Projesi" hazırladı.

TÜBİTAK'ın da desteklediği projeyle Türkiye genelinde genetik haritası çıkarılmış 52 arı ırkını incelemeye alan akademisyenler, arı zehrini mevsim, ırk ve beslenme gibi yönlerden etkileyen üretim faktörleri ile hangi cihazla alındığında daha kaliteli ürün elde edilebileceğini bilimsel olarak ortaya koymaya çalışıyor.

Bu sayede doğru tekniklerle arı zehri üretimi yapacak arıcıların daha kaliteli ve fazla zehir elde etmesi sağlanacak.

Proje kapsamında merkezde arıcılar ile araştırma görevlilerine yönelik uygulamalı eğitimler de veriliyor. Şu anda tekli ve ikişerli gruplar halinde gerçekleşen eğitimler, daha sonra grup çalışması şeklinde yürütülecek.

Akademisyenlerin Türkiye'nin 7 bölgesinde incelemeler yapacağı ve eğitimlerin gerçekleştirileceği projenin, gelecek yıl sona ermesi planlanıyor.

- "Proje sonuçları arıcılara çok faydalı olacak"

DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, AA muhabirine, arı zehrinin son dönemlerde popüler ürün olduğunu fakat zehrin alımında belirlenmiş bir metot bulunmadığını, bunun için geliştirme ve eğitim projesi hazırladıklarını anlattı.

TÜBİTAK tarafından desteklen projeyle arı zehrinin kalitesini etkileyen üretim faktörlerini belirleyeceklerini ifade eden Kekeçoğlu, "Çünkü son günlerde Türkiye'de son derece hızlı şekilde arı zehri üretimi yaygınlaşmaya başladı ancak bu üretimi yaparken doğru ve kaliteli zehir üretme tekniklerine dikkat edilmesi gerekiyor fakat bununla ilgili elimizde henüz net veriler yok." dedi.

Hangi faktörlerin arı zehrinin kalitesini etkilediğini henüz bilmediklerini belirten Kekeçoğlu, "Mevsim, ırk, besleme, gece, gündüz, hangi saatlerde aldığımızda veya hangi cihazla aldığımızda daha kaliteli arı zehri elde edebiliriz, bunlar net değil. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar da çok fazla yok. Bu nedenle bu faktörleri belirlemeye yönelik proje yapalım dedik." ifadelerini kullandı.

Proje sonuçlarının arıcılara çok faydalı olacağını dile getiren Kekeçoğlu, "Arıcılarımız, doğru arı zehri üretim teknikleriyle ilgili verileri aldıktan sonra bunları kullanabilecekler. Bunlara dikkat ederek yaptıkları takdirde daha kaliteli arı zehri elde etmiş olacaklar." diye konuştu.

- "Karadeniz yöresi için fazla verimli sene olmadı"

Kekeçoğlu, bu yıl iklim koşulları nedeniyle değişik sezon yaşadıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Yaz çok geç geldi. Yaz gelse bile özellikle bazı bölgelerimizde, Karadeniz bunun başında geliyor, hiç yağmur bitmedi diyebiliriz. Dolayısıyla Karadeniz yöresi için biraz zor seneydi. Özellikle kestane dönemi ki orman gülünün sonuna doğru da yağmur yağdığı için fazla verimli sene olmadı ama Doğu ve Güneydoğu gibi bölgelerde oldukça verimli sezon geçti. Nihayet sezonumuz bitti tabi. Artık arıcılarımızın arıları kışa hazırladığı döneme girdik. Yani sonbahar hazırlıklarının yapılması gerekiyor."

Kestane balının bu yıl yağmurun çok yağması nedeniyle çok az olduğuna, bunun da fiyatı yükselttiğine dikkati çeken Kekeçoğlu, üreticileri sahte ürünlere karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Terk edilmiş fabrika bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Terk edilmiş fabrika bahçesinde ölü bulundu
Düzce'de ailesinin haber alamadığı kişinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Düzce'de ailesinin haber alamadığı kişinin cesedi ...
Otomobilin çarpmasıyla bir bacağını kaybeden köpeğe sevgiyle bakıyor
YEREL HABERLER Otomobilin çarpmasıyla bir bacağını kaybeden köpeğe ...
Yangında mahsur kalan hasta itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan hasta itfaiye ekiplerince ...
Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş eden 2 kişiden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce'de belediyeye ait minibüse ateş eden 2 kişiden ...
Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
Düzce'de uyuşturucu ve sahte paralarla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce'de uyuşturucu ve sahte paralarla yakalanan 2 ...
Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 20 işçi alınacak
YEREL HABERLER Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 20 işçi alınacak
TÜBİTAK Başkanı Mandal, Düzce'de faaliyete başlayacak Bilim Merkezinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Mandal, Düzce'de faaliyete başlayacak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.