Düzce Valisi Atay, vatandaşlarla buluştu

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DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, Yığılca'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Atay, köy ziyaretleri ve vatandaşlarla buluşma programları kapsamında Yığılca ilçesine bağlı Mengen ve Yaylatepe köyülerine ziyaret gerçekleştirdi.

Mengen köyünde vatandaşların taleplerini dinleyen Atay, Yedigöller grup yolunda yaşanan sıkıntının giderileceğini belirtti.

Atay, köy yolunda çalışmaların başlaması için İl Özel İdaresi tarafından kurulan ekibin 1 aylık çalışma gerçekleştirmesi için talimat verdi.

Daha sonra Yaylatepe köyüne ziyarette bulunan Atay, köylülerin taleplerinin yerine getirileceğini ifade etti.

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