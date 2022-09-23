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TMO'nun Yığılca ofisi hizmete girerek fındık alımlarına başladı

AA

TMO'nun Yığılca ofisi hizmete girerek fındık alımlarına başladı

DÜZCE (AA) - Düzce'de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), tarafından açılan Yığılca şubesi fındık alımına başladı.

TMO'nun Yığılca Orhangazi Mahallesi'ndeki şubesinin açılına katılan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal, vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Açılışının ilk gününde fındık alımı yapan şubede randevuların dolu olduğu öğrenildi.

Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, TMO'da bugün başlayan fındık alımı ilçeye hayırlı olması dileğinde bulunarak, "TMO'nun bir şubesinde burada olması için temaslarda bulunduk. Bu süreçte bizlere destek olan milletvekillerimize, teşkilatlarımıza, Belediye Başkamıza tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yığılca'daki fındık üreticilerimiz merkeze ve Alaplı'ya gitmekten kurtuldular." dedi.

Başkan Çam da ilçede TMO'nun bugün itibarıyla alımlarına başladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"TMO Bölge Müdürümüz ilçemize gelerek burada incelemede bulundu. Bizler de Yığılca Belediyemize ait depomuzu tahsisli olarak verdik. 1 hafta içerisinde yoğun tempo ile çalışarak depomuzu fındık alım ofisine çevirdik. İnşallah önümüzdeki yıl kalıcı bir depo yaparak TMO'ya tahsis edeceğiz. Üreticilerimizi mağdur etmemek için elimizden geleni yapacağız."


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