Düzce'de yakalanan koltuk değnekli dilenci, Zabıta Müdürlüğünden yürüyerek çıktı

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de kendisini engelli gibi gösterip koltuk değnekleriyle dilencilik yaparken zabıta tarafından suçüstü yakalanan kişiye para cezası uygulandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik Kızılay Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi.



Rutin kontroller sırasında koltuk değnekli bir kişinin vatandaşların duygularını sömürerek para istediğini fark eden ekipler, gün boyu takip ettikleri şahsı suçüstü yakaladı.



Ekiplere zorluk çıkaran kişi, daha sonra Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.



Herhangi bir engeli bulunmadığı anlaşılan kişiye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulandı.



Koltuk değnekli dilenci, işlemlerin tamamlanmasının ardından binadan yürüyerek çıktı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.