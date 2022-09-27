Yığılca'da Tarım Kredi Kooperatif Market açıldı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı "Tarım Kredi Kooperatif Market" açıldı.



Açılışa, Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Rasim Çam, AK Parti İlçe Başkanı Dursun Albayrak, MHP İlçe Başkanı İlhan Yalçın, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.



Altuntaş, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üretici ve tüketici arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, Yığılca'da açılan marketin hayırlı olmasını diledi.

İlçe vaizi Nihat Karagöz'ün yaptığı duanın ardından marketin açılış kurdelesi kesildi.



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