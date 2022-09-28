Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Mustafa Çelik idaresindeki 81 FH 756 plakalı motosiklet, Karaca Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Cihan Şahin yönetimindeki 81 ABF 425 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrularak düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.