FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı:

DÜZCE (AA) - FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, şu an 10 bin tona yakın fındık aldıklarını, bu sene muhtemelen 20 bin tonu geçeceklerini bildirdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde FİSKOBİRLİK'in Genel Kurulu'na katılan Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasada fındığa yönelik çok farklı fiyatların olduğuna dikkati çekti.

FİSKOBİRLİK olarak son 5 yıldan beri piyasayı takip edeceklerini söylediklerini aktaran Bayraktar, "'Piyasada oluşan rakamın 1 lira üzerinde fiyat vereceğiz.' diyoruz ama Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kendine göre başka fiyatı var. 'İnsanlar zaman zaman TMO'ya niye uymuyorsun?' diyorlar. Geçen yıl TMO 27 liradan fındık aldı, piyasa 35-40 oldu, biz 40'tan fındık aldık. Dolayısıyla şöyle bir yaklaşım doğru olmaz; FİSKOBİRLİK, TMO yüksekse TMO'ya uysun, piyasa yüksekse piyasaya uysun. Sonuçta biz çarkı döndüreceğiz." diye konuştu.

Bayraktar, üreticilerin desteği olduğu sürece piyasanın bir miktar üzerinde rakam vererek fındık almaya çalıştıklarını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Şu an 10 bin tona yakın fındık aldık. Hedefimiz, her sene aldığımızın üstüne çıkmak. Şu an aldığımız, geçen senenin ortalamasının üzerinde. Bu sene muhtemelen 20 bin tonu geçeriz. Biz işleyerek satıyoruz. Dolayısıyla bizim aldığımız 20 bin ton, aslında alıp satılan 100 bin ton fındığa bedeldir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.