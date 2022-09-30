Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Düzce'de konuştu:

DÜZCE (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşifle Karadeniz'in altındaki yapıları yeni bulgu ve bilgilere göre yeniden değerlendirdiklerini belirterek, "Şimdi yeni bilgi ve bulguları, bu sahadaki sismik çalışmalarla yeniden değerlendiriyoruz. Çalışmalar neticelendiğinde, yeni keşif yapıldığında sizlerle paylaşmış olacağız." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Dönmez, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti'li milletvekilleri, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve partililer tarafından karşılanan Dönmez, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Dönmez, daha sonra burada yaptığı konuşmada, kentin 1999'da meydana gelen depremden sonra hızlı bir şekilde toparlandığını söyledi.

Avrupa'daki en önemli gündemin enerji krizi ve doğal gaz olduğunu dile getiren Dönmez, Avrupa'nın 'kışı nasıl atlatacaklarına' dair çalışma içinde olduğunu ifade etti.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz konusu başta olmak üzere enerjiyle ilgili alınması gereken tedbirleri yıllar öncesinden almış bir ülke olduğunu, son 4-5 yılda yapılanların durumu daha net ortaya koyduğunu belirtti.

Türk Akım hatlarının devreye girmesiyle Avrupa'nın bugün yaşadığı sıkıntıları Türkiye'nin yaşamadığına işaret eden Dönmez, doğrudan Türkiye'ye gelen bir hattın olduğunu hatırlattı.

Dönmez, sadece Türkiye'nin değil komşu ülkelerin ve Avrupa'nın arz güvenliğini de sağladıklarını dile getirerek, "Bu kaynaklar bizim değil. Doğal gazın neredeyse tamamına yakınını ithal ediyoruz, yüzde 99. Petrolün yüzde 92'sini ithal ediyoruz. Böyle olunca da uluslararası piyasalarda gelişen yüksek fiyatlar maalesef doğrudan ya da dolaylı olarak bizim maliyetlerimizi de etkilemekte. Ama biz artan maliyetleri, vatandaşımıza ilk günden bu yana yansıtmama politikası gereği hep düşük seviyelerde tuttuk. Bugün halihazırda doğal gaz maliyetinin önemli bir kısmını, neredeyse yüzde 80'ini devletimiz karşılıyor. Başka bir ifadeyle 100 liraya mal ettiğimiz gazı 20 liraya veriyoruz demektir." ifadelerini kullandı.

- "Amacımız, 2023'ün ilk çeyreğinde o gazı sizlerle buluşturmak"

Elektrik tarafında da kademeli uygulamaya geçildiğini anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:

"İlk kademe elektrik kullanan orta ve dar gelirli hanelerimiz başta olmak üzere, yine küçük esnafımız başta olmak üzere onlara ciddi oranda sübvansiyon yapıyoruz, yüzde 50'ler seviyesinde. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Nitekim asgari ücret başta olmak üzere emeklilere, kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde artışlar sağlamak suretiyle bu sıkıntılı dönemi daha rahat atlatmak için büyük çaba ve gayret sarf ediyoruz. İnşallah 2023, 2022'den daha iyi geçecek çünkü başta Bakanlığımız olmak üzere birçok bakanlık ve ilgili kurumların büyük projelerini tamamlama tarihi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını hedefledik. Bizim de elimizde en az birkaç tane mega projemiz var. Bunlardan vatandaşlarımızı doğrudan etkileyecek hususların başında hiç şüphesiz Sakarya Gaz Sahası'nda üretilecek gaz var. Niyetimiz, hedefimiz, amacımız, 2023'ün ilk çeyreğinde o gazı sizlerle buluşturmak."

Dönmez, AK Parti iktidarından önce Düzce'nin enerji ve tabii kaynaklar alanında sadece 1,2 milyon lira yatırım aldığına dikkati çekerek, "2021'de bu rakam tam 297,9 milyona ulaşmış. Son 19 yılda toplam 1,56 milyar liralık yatırımı da Düzce'ye yapmışız. 2022 yılı planlarımıza gelince, yine enerji ve madencilik alanında 413,9 milyon liralık yatırım yapacağız." dedi.

Akçakoca ilçesinin kıyıya yakın ilk doğal gaz üretilen sahalardan biri olduğuna işaret eden Dönmez, "Orada üretim azaldı, artık bitmek üzere. Yalnız orada çalışmalarımızı detaylandırıyoruz, derinleştiriyoruz. Önümüzdeki 1-2 ay içinde netice alırsak sizlerle paylaşacağız. Biz ümitliyiz. Niçin? Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfimizle Karadeniz'in altındaki yapıları yeni bulgu ve bilgilere göre yeniden değerlendiriyoruz. Akçakoca'da daha önce keşfetmiş olduğumuz saha rezervi küçüktü, eski klasik formasyon ve verilere göre yapılmış bir üretimdi. Şimdi yeni bilgi ve bulguları, bu sahadaki sismik çalışmalarla yeniden yorumluyoruz, değerlendiriyoruz. İnşallah bu çalışmalar neticelendiğinde, yeni keşif yapıldığında sizlerle paylaşmış olacağız." diye konuştu.

Dönmez, bu yıl birçok ilçe ve beldeye doğal gaz götüreceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Geçen yılı 643 ilçeyle kapatmıştık. 81 ilin tamamında doğal gaz zaten kullanılıyor. Bu sene 70 civarında ilçemize daha doğal gaz götüreceğiz. Bu sene doğal gaz dağıtımı yapan şirketlerimiz Türkiye genelinde tam 12,5 milyar liralık yatırımı gerçekleştirmiş olacaklar. 11 bin 500 kilometrelik şebeke yapılacak. Yine aynı şekilde 2023'te de bu miktarlarda bir yatırımı öngördük. Kalan bütün ilçelerimiz de planlama kapsamında 3-4 yıl içinde doğal gaz kullanır hale gelecek."

Vatandaşları bilinçlendirme konusunda zaman zaman yasal yayınlar yapıldığını dile getiren Dönmez, "Ama ne hikmetse Avrupa'daki bu krizi görmezden gelerek vatandaşımıza yapmış olduğumuz bilgilendirme çalışmalarını eleştiren çarpıtma yazılarını bazı basın organlarında görmekteyiz. Bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum; devletimiz zaten bu konuda gereken destek ve teşviki de veriyor. Enerji verimliliği alanında yapılan yatırımlar ortalama 5 sene içinde geri dönüyor. İster evinizde, iş yerinizde ve sanayi kuruluşlarında hemen her yerde kısa süreli geri dönüş sürelerini görüyoruz, ölçüyoruz. Bu kapsamda enerjiyi verimli kullanma uygulamalarına ve çalışmalarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, kritik öneme haiz seçimin yapılacağı 2023 yılının Türkiye'nin yılı olacağını da sözlerine ekledi.

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