İtfaiyecilerin sahiplendiği köpek personelin yanından ayrılmıyor

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de itfaiye ekiplerince sahiplenilen köpek adeta maskotu haline geldiği personelin yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Düzce Arama Kurtarma Derneği ekibinin yaklaşık 9 ay önce doğum yapan cocker cinsi köpeğinin bir yavrusunu sahiplendi.

Ekipler "Ateş" ismini verdikleri yavruyu hizmet binasında özenle büyüttü.

Sevimli hareketleriyle personelin neşe kaynağı haline gelen köpek, ekiplere göreve giderken de eşlik ediyor.

Masa tenisi ve futbol oynayan personelin yanından ayrılmayan, molalarda itfaiyecilerin kucaklarına yatarak dinlenen Ateş'e arama kurtarma faaliyetlerinde yer alması için eğitim veriliyor.

- "Ateş, yerinde durmayan kıpır kıpır bir hayvanımız"

İtfaiye müdürü Mehmet Ali Kahraman, AA muhabirine, yavruyken sahiplendikleri köpeği özenle büyüttüklerini söyledi.

Köpeğin sevimli hareketleriyle personelin maskotu haline geldiğini belirten Kahraman, "Biz itfaiyeciyiz, bu sebeple adına da Ateş yakışır. Bize de çok güzel moral oldu. Ateş, yerinde durmayan kıpır kıpır bir hayvanımız. Her sabah etrafımızda dönüyor, koşuyor. Bizi motive etmesi çok hoşumuza gidiyor. Allah ömür verdikçe köpeğimize sahip çıkacağız. Eğitimlerini alacak, daha sonra bizlerle operasyonlara da gidecek." diye konuştu.

Köpeğin bir an olsun yanlarından ayrılmadığını, göreve giderken de kendilerine eşlik ettiğini anlatan Kahraman şöyle devam etti:

"Şu anda deneme amaçlı yanımıza alıyoruz. Eğitimlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Allah vatanımıza ve milletimize afet yaşatmasın ama gerektiğinde tabii ki afetlerde kullanacağız. Çok akıllı bir hayvan. İtfaiye binamızın hemen yanında bulunan çocuk parkına gidiyor ve çocuklarla oyun oynuyor. Daha sonra bizim yanımıza geliyor, masa tenisi oynarken toplarımızı patlatıyor. Oyuncaklarını parçalıyor ama onun yaptığı her şey başımızın üstüne. Her haliyle çok sevimli, bizim canımız ve parçamız oldu."

Ateş'in itfaiye binasını ziyarete gelen öğrencilerle de vakit geçirdiğini dile getiren Kahraman, "Çocuklar da onu çok seviyorlar. Sadece çocuklar değil, kim olursa Ateş'i sevmek için yanına gidiyor. İtfaiye personelimiz, Ateş'i gezdiriyor ve besliyor. Sürekli gözleri Ateş'in üstünde. Çok sevecen bir hayvan, herkesle ayrı bir diyaloğu var. Bazı arkadaşlar daha fazla ilgilenince onlara daha fazla yanaşıyor. Müsaade etseler yanlarında yatacak o derece sevgi bağı var." ifadesini kullandı.

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