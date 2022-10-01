Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T-ONE Derneği yetkilileri, Ceneviz Kalesi'ni ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T-ONE Derneği yetkilileri, Ceneviz Kalesi'ni ziyaret etti

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu (T-ONE) Derneği yetkilileri, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Ceneviz Kalesi'ne ziyarette bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T-ONE Derneği yetkilileri, Ceneviz Kalesi'ni ziyaret etti

DÜZCE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu (T-ONE) Derneği yetkilileri, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Ceneviz Kalesi'ne ziyarette bulundu.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yanmaz, Ceneviz Kalesi'nin Akçakoca ve Düzce turizmine katkı sağladığını belirterek, Ceneviz Kalesi'nin daimi listeye alınması için çalışmaların sürdüğünü, çalışmalara destek verenlere teşekkür etti.

T-ONE Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan da Ceneviz Kalesi'ni görmeye geldiklerini aktararak, dernekk hakkında bilgi verdi.

Çetindoğan, yürüttükleri faaliyetlerle çeşitli alanlarda Türkiye'yi yurt dışında tanıtmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Ceneviz Kalesi de UNESCO geçici listeden ana listeye girmesi için gayret göstereceğimiz bir alan." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İtfaiyecilerin sahiplendiği köpek personelin yanından ayrılmıyor
YEREL HABERLER İtfaiyecilerin sahiplendiği köpek personelin yanından ...
Bakan Dönmez, Düzce'de temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Düzce'de temaslarda bulundu
Düzce'de huzurevi sakinleri fidan dikti
YEREL HABERLER Düzce'de huzurevi sakinleri fidan dikti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Düzce'de konuştu:
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Düzce'de ...
Bakan Dönmez: Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi kontrol edecek kablo gemisi İstanbul Boğazı'na geldi
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi ...
Bakan Dönmez'den "Karadeniz Gaz Sahası" ve "Silivri yeraltı gaz deposu" açıklaması:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez'den "Karadeniz Gaz Sahası" ve "Silivri ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri'deki yer altı gaz deposunun tam dolu olduğunu açıkladı.
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul Boğazı'na geldiğini açıkladı.
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ...
Düzce'de yolcu otobüsünde uyuşturucu taşıyan 2 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Düzce'de yolcu otobüsünde uyuşturucu taşıyan 2 zanlı ...
Düzce'de uçuruma yuvarlanan ATV sürücüsü ekiplerin çabasıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Düzce'de uçuruma yuvarlanan ATV sürücüsü ekiplerin ...
Düzce'de 9 ayda 210 köpek yeni yuvasına kavuşturuldu
YEREL HABERLER Düzce'de 9 ayda 210 köpek yeni yuvasına kavuşturuldu
AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Sarıoğlu, TMO'nun fındık alımlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Sarıoğlu, TMO'nun ...
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı:
YEREL HABERLER FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.