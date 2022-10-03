Düzce'de yol dolgu malzemesi yüklü kamyon devrildi, 2 kişi ağır yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de yol dolgu malzemesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Yıldıray D. idaresindeki 34 EPC 905 plakalı yol dolgu malzemesi yüklü kamyon, Bahçeşehir Mahallesi Kalıcı Konutlar 3. Bölge mevkisindeki kavşakta Düzce istikametine döndüğü sırada devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki İsmail K. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce kamyon içerisinden çıkarılan yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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