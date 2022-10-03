Düzce'de kafası demir kapının parmaklıklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de demir kapının parmaklıkları arasına kafası sıkışan 7 yaşındaki çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Karaca Mahallesi Yarım Sokak mevkisindeki 3 katlı bir binanın bahçesinde oynayan 7 yaşındaki M.Ç.A, bahçe kapısının demir parmaklıkları arasında kafasını sıkıştırdı.

Parmaklıkların arasından kafasını çıkaramayan çocuğun yardım isteğini duyan çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Adrese yönlendirilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, parmaklıkları kesip esneterek çocuğu kurtardı.

Çocuğun kurtarılması itfaiye personelinin kullandığı olay yeri aksiyon kamerasına yansıdı.

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