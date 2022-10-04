Ehliyetsiz sürücü polisten kaçmak isterken kaza yaptı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaza yapması sonucu yakalandı.

Kentte bulunan mobese kameralarında görünen ve yakalama kararı bulunan sürücünün kullandığı aracı tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekibi harekete geçti.



Polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan B,Ş'nin kullandığı 81 DG 565 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolunun Kabalak rampaları mevkisi Akçakoca istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.

Ehliyeti olmadığı anlaşılan sürücü B.Ş, gözaltına alındı.

Otomobilde maddi hasar oluştu.





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