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Düzce'de lise öğrencileri "can dostlar" için kulübe tasarladı

AA

Düzce'de lise öğrencileri "can dostlar" için kulübe tasarladı

DÜZCE (AA) - Düzce'de lise öğrencilerinin okulun atölyesinde sahipsiz hayvanlar için tasarladıkları kulübeler, belirlenen alanlara yerleştirildi.

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümü öğrencileri, Hayvanları Koruma etkinlikleri kapsamında okulun atölyesinde 6 köpek kulübesi tasarladı.

Kulübeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Alay Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timlerinin katılımıyla kentte belirlenen noktalara bırakıldı.

Kulübelere ve sahipsiz hayvanların yoğun olduğu alanlara öğrencilerle mama da bırakan ekipler, Düzce Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

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