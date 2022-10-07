Düzce'de park halinde freni boşalan kamyon taksi durağına çarptı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de park halinde freni boşalan kamyon, çarptığı taksi durağını yıkıp istinat duvarını aşarak devrildi.

Bahçeşehir Mahallesi'nde Mehmet K. kullandığı 34 VE 3474 plakalı kamyonu park ederek, cuma namazı için camiye gitti.

Park halinde freni boşalan kamyon, hareket ederek çarptığı taksi durağını yıktı. Daha sonra bölgede bulunan iş yerlerinin istinat duvarını da aşan kamyon, yaklaşık 5 metre yükseklikten devrildi.

Yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun hareket ederek çarptığı taksi durağını yıkması ve duvarı aşarak devrilmesi yer alıyor.

Bir taksinin olaydan kısa süre önce duraktan hareket ettiği görülürken, kaza anında taksi durağında esnafın bulunmadığı öğrenildi.

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