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Düzce Belediye Başkanı Özlü ve DÜ Rektörü Sözbir'den Mevlit Kandili mesajı

AA

Düzce Belediye Başkanı Özlü ve DÜ Rektörü Sözbir'den Mevlit Kandili mesajı

DÜZCE (AA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özlü, mesajında, Hazreti Muhammed'in (SAV) bundan 1451 yıl önce dünyaya teşrif ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı hayatımıza yansıtarak, onun örnek ahlakına, emir ve tavsiyelerine göre şekillendirerek huzur buluyoruz. Hiç kuşkusuz ki Peygamber Efendimiz, bütün Müslümanlar için her zaman ve her asırda tek örnektir."

Tüm İslam aleminin kandilini kutlayan Özlü, "Bu duygu ve düşüncelerle bu günün gecesinde idrak edeceğimiz Mevlit Kandili'nin başta Düzceli hemşehrilerimiz olmak üzere bütün Türk-İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabıhak'tan temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Sözbir de Mevlit Kandili'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğuşunu müjdeleyen Mevlit Kandili'nin, aziz milletimiz başta olmak üzere, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun."

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