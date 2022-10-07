Melen Çayı'nda çamura saplanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, Melen Çayı'nda çamura saplanan ineğin yardımına itfaiye yetişti.

Merkeze bağlı Mamure köyü mevkisinde bir ineğin Melen Çayı'nda çamura saplandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halat bağladıkları vinç yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkardı.





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