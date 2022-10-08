Fakıllı Mağarası yeni çevre düzenlemesiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fakıllı Mağarası yeni çevre düzenlemesiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

AA

Fakıllı Mağarası yeni çevre düzenlemesiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

DÜZCE (AA) - Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından birinci derece sit alanı olarak ilan edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Fakıllı mağarası, yeni çevre düzenlemesiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Vali Cevdet Atay, bölgeye giderek yeni çevre düzenlemesini inceledi.

Atay, AA muhabirine, mağaranın yeni çevre düzenlenmesiyle daha güzel hale geldiğini söyledi.

Mağaranın çevresinde yapılan çalışmalarının bittiğini aktaran Atay, "Konuklarımızın rahatça oturup dinlenmesi için belli yerler yapılmış. Buranın doğasına uygun, zarar vermeden turizme uygun bir şekilde arkadaşlarımız dizayn etmişler." dedi.

Atay, mağaranın önemli bir turizm değeri olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Çok güzel bir mağara. Gelip görmelerini istiyoruz. Zaten Akçakoca turizm bölgesi. Akçakoca'ya gelen vatandaşlarımızın belli bir zamanları da burada geçirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melen Çayı'nda çamura saplanan inek vinç yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Melen Çayı'nda çamura saplanan inek vinç yardımıyla ...
Akçakoca'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Akçakoca'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Düzce Belediye Başkanı Özlü ve DÜ Rektörü Sözbir'den Mevlit Kandili mesajı
YEREL HABERLER Düzce Belediye Başkanı Özlü ve DÜ Rektörü Sözbir'den ...
Düzce'de park halinde freni boşalan kamyon taksi durağına çarptı
YEREL HABERLER Düzce'de park halinde freni boşalan kamyon taksi ...
Freni boşalan kamyon, taksi durağını yıktı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon, taksi durağını yıktı; o anlar ...
Düzce'de, altyapı çalışmasında doğal gaz borusu alev aldı
YEREL HABERLER Düzce'de, altyapı çalışmasında doğal gaz borusu alev ...
Düzce'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı
YEREL HABERLER Düzce'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle ...
Düzce'de doğal gaz hattında parlama sonucu yangın çıktı
YEREL HABERLER Düzce'de doğal gaz hattında parlama sonucu yangın ...
Otizmli çocuklara toprak sevgisi aşılayan proje, TÜBİTAK'tan destek aldı
YEREL HABERLER Otizmli çocuklara toprak sevgisi aşılayan proje, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.