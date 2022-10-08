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DÜZCE (AA) - Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından birinci derece sit alanı olarak ilan edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Fakıllı mağarası, yeni çevre düzenlemesiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Vali Cevdet Atay, bölgeye giderek yeni çevre düzenlemesini inceledi.

Atay, AA muhabirine, mağaranın yeni çevre düzenlenmesiyle daha güzel hale geldiğini söyledi.

Mağaranın çevresinde yapılan çalışmalarının bittiğini aktaran Atay, "Konuklarımızın rahatça oturup dinlenmesi için belli yerler yapılmış. Buranın doğasına uygun, zarar vermeden turizme uygun bir şekilde arkadaşlarımız dizayn etmişler." dedi.

Atay, mağaranın önemli bir turizm değeri olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Çok güzel bir mağara. Gelip görmelerini istiyoruz. Zaten Akçakoca turizm bölgesi. Akçakoca'ya gelen vatandaşlarımızın belli bir zamanları da burada geçirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



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