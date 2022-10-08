Düzce'de boru fabrikasında üzerine malzeme düşen işçi öldü

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde boru fabrikasında üzerine malzeme düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçede faaliyeti sürdüren boru profil üretim fabrikasında işçi olarak çalışan Emre Acar (22), üretim alanında üzerine düşen malzemeler nedeniyle yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emre Acar, Akçakoca Devlet hastanesine kaldırıldı.

Acar, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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