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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de arama kurtarma tatbikatı

AA

Düzce'de arama kurtarma tatbikatı

DÜZCE (AA) - Düzce'de gerçekleştirilen geniş katılımlı arama kurtarma ve su altı tatbikatı gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde çalışan 16 orman işçisi, heyelan nedeniyle içinde bulundukları traktöre bağlı römorkun devrilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), AFAD gönüllüleri, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, halat yardımıyla dere yatağına inerek yaralılara müdahale etti. Yaralılardan bazıları sedyeye alınarak olay yerine kurulan sahra hastanesindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürüldü, bazıları ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Dereye düşen bir kişinin bulunması için ise çalışma başlatıldı. Dalgıçlar, su altında arama yaparak ulaştıkları kişiyi kıyıya çıkardı.

Hareketli anlara sahne olan tatbikat gerçeği aratmadı.

- "Olaylara karşı hazırlıklı olmalıyız"

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, gazetecilere, afet veya trafik kazası gibi olaylara karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, senaryo gereği 16 kişinin yaralandığı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek "Tatbikata AFAD, AFAD gönüllüleri, 112 Acil Sağlık ekipleri, UMKE, jandarma ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar katıldı. Çok geniş kapsamlı ve önemli bir tatbikat gerçekleştirdik. Arama kurtarma, ilkyardım ve hastaneye nakille ilgili bir süreç gerçekleştirdik. Bunu zaman zaman yapmamız gerekiyor. Arkadaşlarımızın öğrendikleri konuları tekrar etmeleri ve gerçek olaylara daha seri müdahale etmeleri açısından çok güzel bir tatbikat oldu." diye konuştu.

AFAD Müdürü Ali Kartal da sağlık çalışma grubunun her yıl yaptığı tatbikatı yeninden gerçekleştirdiğini belirtti.

Kaza anını ve sürecin nasıl ilerlediğini anlatan Kartal, Türkiye Afet Planı'nın 2014'te yürürlüğe girdiğini hatırlatarak "2022 yılında ise güncellemesi yapıldı. Buna göre 23 çalışma gurubumuz var. Bu gruplarımızdan biri ise sağlık çalışma grubu. Bu gurubumuz her yıl kendi tatbikatını yapmak durumunda. Burada Sağlık Müdürlüğümüzün arama kurtarma ekibi olan UMKE ile AFAD, jandarma ve diğer gruplarla tatbikat gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

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