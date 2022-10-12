Düzce'de seyir halindeyken alev alan tır yandı

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DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, seyir halindeyken alev alan tır yanarak kullanılmaz hale geldi.

Anadolu Otoyolunda İstanbul istikametine giden İrfan Bayram idaresindeki 14 DN 600 plakalı küçük ev aletleri yüklü tır, Gümüşova rampaları mevkiinde, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü yol kenarına çektiği araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.



Yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi. Dorsede bulunan küçük ev aletleri de zarar gördü.

Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine trafik tek şeritten sağlandı.





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