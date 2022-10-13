DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "Düzce Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme" sempozyumu başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, şehrin kimliğinin oluşturulması ve geçmişten geleceğe sosyal bütünleşmenin bilimsel bakış açısıyla ortaya koyulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Sempozyumun açılışında konuşan Belediye Başkanı Faruk Özlü, sempozyumun 2 yıl önce başlatılan çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.

Özlü, kentte İktisat ve Kalkınma Kongresi'ni gerçekleştirdiklerini ve bu kongrede "Bölgesel Kalkınmanın Merkezi Düzce" sloganı etrafında şehrin, bölgenin ve ülkenin gelecek 50 yılına ilişkin çok değerli fikirler gündeme geldiğini hatırlatarak, "Bugün de aynı şekilde hem şehrimiz hem de ülkemiz için son derece önemli olduğuna inandığımız bir konuyu etraflıca konuşacağız. Şehir kimliği ve sosyal bütünleşme başlığı altında bizleri biz yapan ortak paydalarımızı, sosyolojimizi, geleceğe yönelik beklentilerimizi tartışacağız." ifadesini kullandı.

Şehirlerin içinde yaşayanlar ile anlam kazandığını vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"Bütün şehirlerimiz, kimliklerini tarihimizden, kültürümüzden, sanatımızdan ve geleneklerimizden almaktadır. Bu anlamda Düzce'mizi tüm ortak paydalarıyla tüm renkleriyle korumaya, geliştirmeye ve medeniyet ışığımız altında inşa ve ihya etmeye kararlıyız. Bunu yaparken bir yandan modernliğin getirdiği kavramlara kucak açacak, diğer yandan bize kimlik kazandıracak bu şehri Düzce yapacak tüm güzellikleri kucaklayacağız. Gururla ifade etmek isterim ki Düzce sıradan bir şehir değildir. Sanayisiyle turizmiyle tarihiyle kültürüyle tabiatıyla gastronomisiyle ve jeopolitik konumuyla ayrıcalıklı bir kenttir."

Özlü, Düzce'nin, aynı zamanda Türkiye sosyolojisinin bir özeti niteliğinde olduğuna işaret ederek, kentte hizmet etmekten onur duyduğunu vurguladı.



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise Türkiye'nin en genç şehrinde şehir kimliği üzerine sempozyum gerçekleştirilmesini önemsediğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Cevdet Atay da bir bütün olarak Düzce'ye hizmet etmekten duyduğu mutluluğu paylaşarak, "Bir arada yaşamanın en güzel örneğini gösteren Düzce örnek bir şehirdir. Aynı zamanda bir cazibe merkezidir. Kültürel zenginliğin söz konusu olduğu nadir illerimizden biridir." ifadelerini kullandı.

Açılışına, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Özbir, siyasi parti il temsilcileri ile kamu kurumların yöneticileri, STK temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı sempozyum, yarın da devam edecek.

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