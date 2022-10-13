Düzce Belediye Başkanı Özlü, "Salkım Söğüt" şiirini seslendirdi

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DÜZCE (AA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün seslendirdiği "Salkım Söğüt" adlı şiir, sosyal medyada paylaşılmasının ardından ilgi gördü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Özlü, Nazım Hikmet'in "Salkım Söğüt" şiirini seslendirdi.

Türk edebiyatına olan hassasiyetini ve verdiği değeri, önemli eserleri kendi sesinden yorumlayarak okuyan ve klip çekerek ölümsüzleştirmek isteyen Özlü, beşinci şiir klibini sosyal medya platformlarından paylaştı.

İlk video klibini Şair Turgut Uyar'ın "Türkiyem" adlı şiirine çeken Özlü, ardından sırasıyla Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket İsterim", Nazım Hikmet'in "Davet" ve Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiiri ile klip çekimlerini sürdürdü.

Beşinci klibinde Nazım Hikmet'in "Salkım Söğüt" şiirini kendi yorumuyla seslendiren Özlü'nün, Düzce Gençlik Günlerinde yayınlanan klibi ilgi gördü.

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