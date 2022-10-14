Düzce'de "Temiz Çevre" etkinliği düzenlendi

DÜZCE (AA) - Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Temiz Çevre" etkinliği kapsamında milli parklar, göller ve şelaleler etrafında atık topladı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Korugöl Tabiat Parkı, Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı ve Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı sahalarına giden yol güzergahlarında çevre temizliği yapıldığı belirtildi.

Çevre bilincini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara "Gidelim, gezelim, görelim, eğlenelim ama kirletmeyelim" mesajının verildiği aktarılan açıklamada, "Sağlıklı bir çevrede yaşamak; insanın en temel haklarından biridir. İnsan yaşadığı çevrenin düzenini bilmeli ve bu düzene uygun şekilde hareket etmelidir. Ne yazık ki bu basit kurala biz insanlar çoğu zaman uymayı başaramıyoruz. İnsanoğlu sorumsuzluğuyla yine insanoğlunun temiz bir çevrede yaşama hakkını gasp ediyor. Korunan alanlarımızı ziyaret eden vatandaşlarımızdan çevre temizliğine dikkat etmelerini ve çöplerini yerlere atmamalarını rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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