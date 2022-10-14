Düzce'den kısa kısa

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "Temiz Tuna Temiz Karadeniz" projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler ilçeyi gezdi.

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Temiz Tuna Temiz Karadeniz" adlı Erasmus+ projesi kapsamında Avusturya, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Rize'den 44 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu Akçakoca Belediyesini ziyaret etti.



Proje koordinatörü Özlem Elcivan, AA muhabirine, denizlerde kirliliğe dikkati çekmek ve temiz çevre konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.



Farklı ülkelerden öğrenciler ve öğretmenlerin geldiğini aktaran Elcivan, "Avusturya, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve ülkemizden Rize'den 44 öğretmen ve öğrenci grubu, Akçakoca Belediyesini ziyarete geldik. Başkan Okan Yanmaz ve eşi Nursel hanıma ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Öğrenci ve öğretmen grubu, Akçakoca'yı çok beğendi. Umarım çevre kazanır." diye konuştu.

Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birim Koordinatörü Nursel Yanmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



- "Düzce Gençlik Günleri" kapsamında Tuğçe Kandemir sahne aldı

Düzce Belediyesinin düzenlediği "Düzce Gençlik Günleri" etkinliğinde şarkıcı Tuğçe Kandemir konser verdi.

Vatandaşlara yönelik çeşitli aktivitelerin gerçekleştirildiği etkinlikte, Anıt Park Meydanı'nda Tuğçe Kandemir sahne aldı. Konseri izleyen vatandaşlar, Kandemir'in söylediği şarkılarla keyifli vakit geçirdi.

Gençlik Günleri, 17 Ekim'de Derya Uluğ konseriyle sona erecek.



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