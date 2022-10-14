Düzce'de deprem, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

Vejetaryenler et tüketenlere göre daha mı mutsuz?

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DÜZCE (AA) - Düzce'de afet riskinin azaltılmasına yönelik öğrencilerinde farkındalık oluşturmak amacıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

AFAD, Düzce Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, UMKE, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Kızılayın katılımıyla Merkeze bağlı Körpeşler Mahallesi'nde bulunan Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği deprem meydana geldi.

"Çök-kapan-tutun" hareketi yapan öğrenciler, daha sonra güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler için ekiplerce çadır kurulumu gerçekleştirildi.



Yangın çıkması üzerine bölgeye gelen itfaiye ve arama ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangının söndürülmesinin ardından tatbikat, Kızılayın ikramlarıyla sona erdi.

Tatbikatı, Düzce Valisi Cevdet Atay da izledi.



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