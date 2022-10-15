Düzce’de kestane toplayan kişiye ayı saldırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda kestane toplarken ayının saldırısı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Kırık köyü Tahtaköprü mevkisine kestane toplamak için giden Rahmi Elmalı (45) bir süre sonra ayı ile karşılaştı.

Karşısında ayıyı göre Elmalı, sakin kalarak ayının gitmesini bekledi. Ancak ayı saldırıya geçince Elmalı kaçmaya başladı.

Ayının saldırması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan Elmalı, ailesine haber verdi.

Olay yerine giden Elmalı'nın yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin müdahalede bulunduğu Elmalı, tedavi edilmek üzere Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.