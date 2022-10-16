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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçakoca'daki Palamut-Briç Festivali sonra erdi

AA

Akçakoca'daki Palamut-Briç Festivali sonra erdi

DÜZCE (AA) - Türkiye Briç Federasyonu ile Akçakoca Palamut Briç Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği 15. Palamut-Briç Festivali tamamlandı.

Akçakoca Belediyesinin sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, 360 katılımcı yer aldı. Katılımcıların kıyasıya mücadele ettiği yarışlar sonunda palamut ikramında bulunuldu.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, AA muhabirine, yoğun katılımla gerçekleşen turnuvayı geleneksel hale getirdiklerini, etkinliğe her yıl daha fazla oyuncu gelmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Festival, dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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