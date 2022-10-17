Düzce'de 9 ayda 644 ton tıbbi atık bertaraf edildi

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi Katı Atık Entegre Ayrıştırma ve İşleme Tesisi, yılın ilk 9 ayında 644 ton tıbbi atığı steril hale getirip bertaraf etti.



Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Temiz Şehir Düzce" sloganıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.



Geçen yıl faaliyete geçen tesisin kurulduğu günden bu yana büyük yol kat ettiğini aktaran Özlü, "Şehrimizin geleceğe sağlıklı, huzurlu, güvenli şekilde taşınması, alınan önlemler, vizyoner yaklaşım ve akılcı adımlarla doğru orantılıdır. 'Temiz Şehir Düzce' sloganıyla çıktığımız yolda yapmak istediğimiz aslında bir nevi bu tesis gibi birçok işletmeyi ilimize kazandırarak hem insan hem çevre sağlığının korunmasıdır." ifadelerini kullandı.



Özlü, yılın ilk 9 ayında 644 ton tıbbi atığın steril hale getirilip bertaraf edildiğini belirterek, "temiz Düzce" hayalini hep birlikte gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.



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