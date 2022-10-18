Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüpheliden uyuşturucu satın aldıkları gerekçesiyle 4 kişi hakkında işlem yapıldı.



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