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Düzce'nin kestane kabağında bu yıl yağış azlığı ürünün ağırlığını artırdı

AA

Düzce'nin kestane kabağında bu yıl yağış azlığı ürünün ağırlığını artırdı

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de toplam 4 bin dekar alanda kestane kabağı yetiştiren üreticiler, ürünün hasadı için mesai harcıyor.

Ağırlıklı olarak Gölyaka ilçesi olmak üzere kent genelinde 2 bini Tarım ve Orman Bakanlığı destekli toplam 4 bin dekar alanda kestane kabağı nisan ayında toprakla buluştu.

Yaklaşık 5 ay boyunca 32'si bakanlık desteği alan 105 çiftçi tarafından özenle bakımı yapılan kestane kabağında hasat yapılıyor. Kestane kabağından bu yıl dönüm başına 4 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük kentlere gönderilen kestane kabağı, pazar sıkıntısı yaşatmaması dolayısıyla üreticiyi memnun ediyor.

- "Dekar başına yapılan masraf daha az ancak işçilik daha fazla "

Gölyaka Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Cem Özmen, AA muhabirine, Düzce kabağının İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde isim yaptığını söyledi.

Aynı zamanda kabak üreticisi olan Özmen, Düzce'nin kestane kabağı yetiştirmeye uygun iklim ve toprak yapısına sahip olduğunu anlattı.

Özmen, kestane kabağının bölgede yetiştirilen silajlık ve tane mısıra göre daha fazla kar bıraktığını dile getirerek, üretim miktarının ve fiyatın çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Kestane kabağında diğer ürünlere göre dekar başına yapılan masrafın daha az, ancak işçiliğin daha fazla olduğunu belirten Özmen, şöyle devam etti:

"Bunun dışında diğer ürünlere göre kar oranı çok daha fazla bir ürün. Nisan ayının sonuna doğru toprak ısındığında ekimin yapılması gerekiyor. Daha sonraki süreçte ekim yaptığımızda üretim yetişmiyor. Kabakta 'kol atma' sitemi var, geç ekimde bu süreci tamamlayamıyor. Bu yüzden kabak ikinci ürün ekimine uygun değil.

Kereste için bölgede yetiştirilen kavak ağacının içine ikinci ürün olarak 3 yıl boyunca ekim yapılabiliyor. Bu silajlık mısır veya kabak olabiliyor. Tarlada hem kavağımız büyüyor hem de yaptığımız ikinci ürün yetişiyor. Kabak için ikinci bir ürün olarak ekim kısmı ancak kavaklık kullanım alanları olabiliyor. Bu şekilde iki taraftan da karlı bir üretim sağlayabiliyoruz."

Özmen, bu yıl rekolte beklentilerine değinerek, "Yıllık yağış miktarı bu yıl fazla oldu. Daha az yağış alsaydık döküm anlamında daha güzel olurdu ama bu, tonaj olarak yüz güldürdü. Az döküm, tonajı yükseltti. Bu yıl kabaklar ciddi manada tonaj yaptı. Normal kabak 8-12 kilogram arasında değişir. Kabak büyük olduğunda ise albenisi artıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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