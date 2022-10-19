Düzce'deki Çocuk Üniversitesi eğitime başladı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine destek vermek amacıyla açılan Çocuk Üniversitesi dersbaşı yaptı.

Düzce Belediyesince atıl durumda olan binanın tekrardan onarılarak eğitim merkezine çevrilmesinin ardından 5-14 yaş grubu arasındaki çocuklar eğitime başladı.

Çocuk Üniversitesinde 36 farklı branşta 610 öğrenci ders görecek. Merkezde 7-14 yaş grubundaki çocuklar 28, 5-6 yaş grubundaki çocuklar ise 8 branşta haftanın 6 günü eğitim alacak.

İlk eğitim gününde öğretmenleriyle tanışan öğrenciler, zihinsel ve fiziksel aktivitelerin olduğu atölyelere katılarak dersliklerini tanıdı.

Merkezin faaliyeti, eğitim ve öğretim yılı içerisinde devam edecek.

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