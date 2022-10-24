Diyanet-Sen Düzce Şubesi Başkanı Hakan Zeren oldu

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DÜZCE (AA) - Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Düzce Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Hakan Zeren seçildi.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimde 112 delege oy kullandı.

İki listeyle gidilen seçimde oyların büyük bölümünü alan Hakan Zeren başkanlığa getirildi.

Sendikanın Düzce Şube Başkanlığını 4 yıl boyunca sürdürecek Zeren'in yönetim kurulu, Yakup Uzun (Şube Sekreteri), Ümit Yaman (Teşkilat), Osman Durmaz (Mali İşler), Yasin Ağırman (Basın ve İletişim), Mesut Akpınar (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) ve Ferhat Tezcan'dan (Eğitim ve Sosyal İşler) oluştu.

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