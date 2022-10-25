GÜNCELLEME - Düzce'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir ağaç kaplama fabrikasında çıkan ve bitişikteki fabrikanın deposuna sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

D-100 kara yolu Üçköprü mevkisindeki ağaç kaplama fabrikasının yağ kazanında patlama oldu.

Patlamanın ardından çıkan yangın, fabrikanın bitişiğindeki madeni yağ fabrikasının deposuna da sıçradı.

Olay yerine itfaiye, AFAD, Orman İşletme ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Her iki fabrikada ekiplerce soğutma çalışması yapılıyor.

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