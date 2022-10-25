Düzce'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gümüşova ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kültür Mahallesi 33. Sokak'ta bulunan 6 katlı ve 17 dairenin bulunduğu Ahmet Bostancıoğlu Apartmanı'nın 1. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binada yoğun duman oluşması üzerine, apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, konutlara ulaşarak, mahsur kalanları tahliye etti.

Toplam 17 dairede yaşayan 80 kişiden 9'u dumandan etkilendi. Olay yerine gelen ambulanslara alınan 9 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, yoğun duman oluşan dairelerde canlı taraması yapıp, konut sakinlerinin evcil hayvanlarını da dışarıya çıkartarak çalışmalarını tamamladı.

Evden 2 kuşu çıkarılan bir kişi, hayvanlarını kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.