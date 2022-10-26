Düzce'de mantar toplarken uçuruma düşen kişi ağır yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de mantar toplarken uçurama düşerek ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
İddiaya göre, merkeze bağlı Aydınpınar köyü Yılankaya mevkisine kardeşiyle mantar toplamaya giden İhsan Ö. (51) dengesini kaybederek 15 metrelik uçuruma düştü.
Kardeşi tarafından bulunduğu yerden kurtarılan İhsan Ö, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Türk Kızılay personeli olduğu öğrenilen ağır yaralı İhsan Ö, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.