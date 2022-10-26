Düzce'de "Sağlık Sokağı" projesiyle vatandaşlara sağlık destek hizmeti veriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de "Sağlık Sokağı" projesiyle vatandaşlara sağlık destek hizmeti veriliyor

AA

Düzce'de "Sağlık Sokağı" projesiyle vatandaşlara sağlık destek hizmeti veriliyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de vatandaşlara sağlık destek hizmeti sunan "Sağlık Sokağı" projesi hayata geçirildi.

Kentte yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul Caddesi Anıtpark Meydanı önünde yaklaşık 500 metrelik alana karşılıklı stantlar kuruldu.

Ayakta yapılabilecek muayenelerin gerçekleştirildiği stantlarda, vatandaşlara sağlık hizmetleri hakkında bilgi veriliyor.

Projeyle vatandaşların sağlık okuryazarlığının artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında ayın her haftası hava durumuna göre kentin farklı noktalarında vatandaşlara sağlık destek hizmeti verilecek.

- "Sağlık hizmetlerimizi vatandaşımızla sokakta paylaşmak istedik"

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, gazetecilere, proje kapsamında sağlık birimlerinin sokakta vatandaşa destek olmaya çalıştığını söyledi.

Vatandaşa ulaşabilmek adına projeyi sokakta yapmayı uygun gördüklerini aktaran Yılmaz, "Sağlık hizmetlerimizi vatandaşımızla sokakta paylaşmak istedik. Burada Yeşilay, Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile güzel bir sokak oluşturuldu. Anne-bebek koruyucu sağlık hizmetleri, sigara bırakma polikliniğindeki hizmetler, obezite ile mücadele, psikolojik ve sosyal destek, evde sağlık hizmeti, 112'ye ulaşım, şeker, tansiyon ölçümü, vücut kitle endeksi ölçümleri yapılıyor. Diyetisyen arkadaşlarımız, ölçümleri yapıp gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Hem sağlık okur yazarlığımızı artırıyoruz hem de hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ayağına getirip buluşturma şansı yakalamış oluyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de kagir ev yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Düzce'de kagir ev yangında kullanılamaz hale geldi
Düzce'de mantar toplarken uçuruma düşen kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de mantar toplarken uçuruma düşen kişi ağır ...
(Görüntülü) APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 9 KİŞİ ...
Apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
Düzce'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Düzce'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen ...
(Görüntülü) AĞAÇ KAPLAMA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, MADENİ YAĞ DEPOSUNA SIÇRADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AĞAÇ KAPLAMA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, ...
Ağaç kaplama fabrikasında çıkan yangın, madeni yağ deposuna sıçradı
YEREL HABERLER Ağaç kaplama fabrikasında çıkan yangın, madeni yağ ...
GÜNCELLEME - Düzce'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Düzce'de fabrikada çıkan yangın kontrol ...
Düzce'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Düzce'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
(Görüntülü) AYVA YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYVA YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ
Diyanet-Sen Düzce Şubesi Başkanı Hakan Zeren oldu
YEREL HABERLER Diyanet-Sen Düzce Şubesi Başkanı Hakan Zeren oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.