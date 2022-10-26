Düzce'de "Sağlık Sokağı" projesiyle vatandaşlara sağlık destek hizmeti veriliyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de vatandaşlara sağlık destek hizmeti sunan "Sağlık Sokağı" projesi hayata geçirildi.

Kentte yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul Caddesi Anıtpark Meydanı önünde yaklaşık 500 metrelik alana karşılıklı stantlar kuruldu.

Ayakta yapılabilecek muayenelerin gerçekleştirildiği stantlarda, vatandaşlara sağlık hizmetleri hakkında bilgi veriliyor.

Projeyle vatandaşların sağlık okuryazarlığının artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında ayın her haftası hava durumuna göre kentin farklı noktalarında vatandaşlara sağlık destek hizmeti verilecek.

- "Sağlık hizmetlerimizi vatandaşımızla sokakta paylaşmak istedik"

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, gazetecilere, proje kapsamında sağlık birimlerinin sokakta vatandaşa destek olmaya çalıştığını söyledi.

Vatandaşa ulaşabilmek adına projeyi sokakta yapmayı uygun gördüklerini aktaran Yılmaz, "Sağlık hizmetlerimizi vatandaşımızla sokakta paylaşmak istedik. Burada Yeşilay, Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile güzel bir sokak oluşturuldu. Anne-bebek koruyucu sağlık hizmetleri, sigara bırakma polikliniğindeki hizmetler, obezite ile mücadele, psikolojik ve sosyal destek, evde sağlık hizmeti, 112'ye ulaşım, şeker, tansiyon ölçümü, vücut kitle endeksi ölçümleri yapılıyor. Diyetisyen arkadaşlarımız, ölçümleri yapıp gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Hem sağlık okur yazarlığımızı artırıyoruz hem de hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ayağına getirip buluşturma şansı yakalamış oluyoruz." diye konuştu.

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