CHP Grup Başkanvekili Özel, Düzce'de temaslarda bulundu

DÜZCE (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.



Özel, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile partisinin Düzce İl Başkanlığına gelerek İl Başkanı Semih Cemşit ile görüştü.



Ardından Özel ve beraberindekiler, İstanbul ve Gaziantep caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek, vatandaşlarla sohbet etti.



Çay ocağında bir vatandaşın "Siz altılı masa değil, sekizli masasınız. Bir de lideriniz var; Biden mi bidon mu? Ben provokatör değilim. Bu memleketin has evladıyım. Bu memleketi bölmeye uğraşmayın. PKK ile ilginizi kesin. Ben CHP'liydim istifa ettim. Ben buralıyım, Anadolu çocuğuyum." sözlerine Özel, "Ben de has evladıyım, bölmeyiz." karşılığını verdi.

Tepkisi devam eden vatandaş ile CHP İl Başkanı Semih Cemşit ve bazı parti yöneticileri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Düzce kent merkezindeki temaslarının ardından Akçakoca ilçesine geçerek, partisinin İlçe Başkanlığı binasını hizmete açan Özel, burada yaptığı konuşmada, ilçenin yerel sorunlarına değindi.

Özel, hizmet binasının kurdelesini kesmesinin ardından partiye yeni üye olanlara rozetlerini taktı.

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