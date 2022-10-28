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Yurtlarda tüketilmeyen yemekler ihtiyaç sahiplerinin sofrasına aş oluyor

AA

Yurtlarda tüketilmeyen yemekler ihtiyaç sahiplerinin sofrasına aş oluyor

DÜZCE (AA) - CEM ALİ KUŞ - Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında tüketilmeyen yemekler, gönüllü gençler aracılığıyla her gün ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırılıyor.

GSB tarafından üniversite yurtlarındaki yemekhanelerde çıkan yemeklerin israf olmaması ve öğrencilerin yardımlaşma duygusunu pekiştirmek amacıyla 2 yıl önce ülke genelinde "Komşum" projesi hayata geçirildi.

Düzce'de geçen eğitim döneminde uygulanmaya başlanan projeye bu yıl ağırlık verildi.

Proje kapsamında kentteki 9 GSB yurdunun yemekhanesinde öğrencilere dağıtım sonrası tencerelerde kalan yemekler, 84 gönüllü genç tarafından hijyenik koşullarda paketlenerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıma hazır hale getiriliyor.

Her akşam yola koyulan gönüllü gençler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de desteğiyle yaklaşık 200 aileye yemek teslim ediyor.

- "Aileler ve gençler projeden memnun"

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, AA muhabirine, ailelerin ve gençlerin projeden memnun olduğunu söyledi.

Yazıcı, öğrencilerin katılımı ile ulaşılan aile sayısını artırmayı hedeflediklerini aktararak, hem ailelerin ihtiyaçlarını gidermeyi hem de gençlerin manevi duygularını pekiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Proje hakkında bilgi veren Yazıcı, "Yemeklerimiz servis edildikten sonra mutlaka artıyor. Bakanlığımızın kesin talimatları doğrultusunda bir yemeği bir sonraki gün tekrar öğrenciye vermek yasak. Dolayısıyla burada hem israfı önlüyoruz hem de gönüllere dokunuyoruz. Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda projeyi eğitim yılı boyunca sürdüreceğiz. Amacımız; ihtiyacı olanlara yemek ulaştırmak, onları şefkatli gençlerimizle buluşturmak." diye konuştu.

Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Nagihan Telhan da projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Faydalı bir proje yürütüldüğünü belirten Telhan, "Yemekhanemizde arta kalan yemekler değil, fazla olan yemekler. Bizler de hijyen kurallarına uyarak yemekleri paketliyoruz. Araçlarımıza yemeklerimizi koyduktan sonra belirlenen ailelerimize kişi sayısına göre ulaştırıyoruz. Yemeklerimizi veriyoruz, kendileriyle sohbet ediyoruz. Bizim ve onların açısından güzel bir proje oluyor." ifadelerini kullandı.

Telhan, gönüllere dokunmaktan mutlu olduklarını vurgulayan Telhan, "Ailelerimiz bize karşı çok sevecen davranıyor. Bizimle sohbet ediyorlar. Bizler de onlarla sohbet etmekten çok mutluyuz, hepsiyle kaynaşıyoruz. Onlara yardım ettiğimiz için kendimizi daha iyi hissediyoruz." açıklamasında bulundu.


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