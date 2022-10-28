TDP Genel Başkanı Sarıgül, Düzce'de konuştu:

DÜZCE (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "TSK'mız dünyanın en saygın, şefkatli, merhametli ordusudur." dedi.

Sarıgül, partisinin Düzce İl Başkanlığı hizmet binasının açılışında, TDP'nin kurulduğundan bu yana ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi parti olduğunu söyledi.

Başörtüsü konusuna değinen Sarıgül, "Biz diyoruz ki 'Ey erkekler, başörtüsünden elinizi çekiniz.' Başörtüsünü erkekler takacak değil. Bunun kararını kadınlarımıza bırakalım. Bir referandum yapılacaksa sadece kadınlar oy kullansın. Bütün erkekler kadınlarımızın başörtüsünden elinizi çekiniz. Başörtüsünü siyaset malzemesi yapmayınız." diye konuştu.

Sarıgül, Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılışına katılacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u destekliyoruz. Herkes Togg'u kullanmalı. Bazıları Togg'un açılışına gideceğim için beni eleştiriyormuş. Ben de diyorum ki Togg bir siyasi malzeme değildir. Togg Türkiye'mizin ürettiği yerli aracımızın ilkidir. O nedenle yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı. Göğsümü gere gere Togg'un açılışına gideceğim. Togg'u üreten yatırımcıları kutlayacağım. Togg'un ülkemize, vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Alman, Fransız ve İtalyan arabalarına güle güle... Hoş geldin Togg."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialara değinen Sarıgül, TSK hakkında konuşurken herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Parti olarak açıklamaları kınadıklarını dile getiren Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TSK'mız dünyanın en saygın, şefkatli, merhametli ordusudur. TDP olarak Silahlı Kuvvetlerimize dil uzatanın dilini keseriz. Bizim Silahlı Kuvvetlerimize bakacaklarına Hiroşima'da o gaz bombasını atan Amerika'nın silahlı kuvvetlerine baksınlar.

Bizim ordumuz hiçbir zaman savaştan yana değil, her zaman barıştan yanadır. Ama bayrağımız tehlikeye düşerse toprağımız tehlikeye düşerse Silahlı Kuvvetlerimiz yurt savunması için gereğini yapmak durumundadır. Bazı hasetler, fesatlar ve münafıklar şunu bilsin ki TSK'mız toprağımızı ve bayrağımızı korumak için görevinin başındadır, hiçbir zaman silah kullanmak istemez. Değil başka bir malzemeyi kullanmayı, silahını kullanmak istemez. Ama bayrak ve toprak tehlikeye düşerse dünyanın en kudretli, en büyük ve en güçlü ordusudur."

Sarıgül, futbol takımlarının kadrosunda 8 yabancı oyuncuya yer verilmesini doğru bulmadığını sözlerine ekledi.

Mustafa Sarıgül, daha sonra hizmet binasının açılışını yaparak esnaf ziyaretinde bulundu.

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