Şehir plancısı kadın, devlet desteğiyle kurduğu bahçede ceviz yetiştiriyor

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de şehir plancısı 46 yaşındaki Demet Gündal'ın, devlet desteğiyle 13 dönüm arazide oluşturduğu ceviz bahçesi meyve vermeye başladı.

Mesleğini serbest olarak sürdüren Selçuk Üniversitesi Çevre Bölge Planlama Bölümü mezunu Gündal, 8 yıl önce, küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğu tarıma yönelmeye karar verdi.

Gürcüçiftlik köyünde satın aldığı 13 dönüm arazide inceleme yapan Gündal, toprağın aşılı ceviz yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere yönelik projelerinden destek almaya hak kazanan Gündal, 500 ceviz fidanını toprakla buluşturdu.

Gündal, damlama sulama sistemi de kurduğu bahçeden bu yıl ilk meyvelerini aldı.

Yaklaşık yarım ton ceviz elde eden Gündal, bahçesini büyüterek ürün miktarını artırmayı hedefliyor.

Atıl araziyi tarıma kazandıran Gündal, kendisine de geçim kaynağı oluşturdu.

- "Devletimizin bu konuda çeşitli destekleri var"

Demet Gündal, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren toprakla uğraşmayı sevdiğini söyledi.

Üniversiteden 2002'de mezun olduktan sonra mesleğini serbest sürdürdüğünü dile getiren Gündal, "İşimin yanı sıra tarıma merakım var. Kavak ağaçları ve tavukların arasında geçen bir gençliğim oldu." dedi.

Salgının da etkisiyle insanların daha fazla tarıma yöneldiğine işaret eden Gündal, bahçesiyle ilgili şunları anlattı:

"Çubuk şeklinde aldığımız ürünleri toprağa ektiğimizde dallanıyor ve bize ürün veren bir canlıya dönüyor. Aynı zamanda onun büyümesini izliyoruz. İnsana büyük haz veriyor. Toprakla uğraşmak candır. Burada bütün stresinizi atıyorsunuz. Burası bana bambaşka bir boyut açıyor. Burada bir canlının yaşamasına vesile oluyoruz. Gübre, çapa gibi şeylerle uğraşıyoruz ve hasta olmasın diye araştırıyoruz. Daha iyi ürün nasıl alırım, ağacı nasıl büyütebilirim, araştırıyorum. Bir oğlum var ama onun haricinde 500 çocuğum daha var diye düşünüyorum. Bahçenin boş kalmayacağını, ağaçlar büyüdükçe arazinin ürün vereceğini gördük. En azından ürünsüz bir bahçe olmadığını test etmiş olduk."

Bahçeyi oluşturmasında aldığı devlet desteğinin büyük katkısı olduğunu vurgulayan Gündal, meraklılarına desteklerden yararlanarak tarıma yönelmeyi önerdi.

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