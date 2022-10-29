29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Akçakoca Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına, Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Yazgan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Ünlü, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Can, Cumhuriyet Bayramı'nın Türk halkı için önemli olduğunu vurguladı.

Tören, çeşitli etkinliklerin ardından resmi geçitle son buldu.

- Yığılca

Yığılca Şehir Stadı'nda düzenlenen kutlama programına, Kaymakam Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Rasim Çam, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Topuz, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Ömerbeyoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Altuntaş ve Belediye Başkanı Çam, törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Altuntaş'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından gösteriler yapıldı.

- Kaynaşlı

Kaynaşlı Şehir Stadyumu'nda düzenlenen kutlama programına, Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Nuri Badışoğlu, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eşki, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı tören, ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.