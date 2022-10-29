Düzce'de bisikletliler Cumhuriyet Bayramı'nı özel koreografiyle kutladı

28 Ekim 1923: Her şey değişmek üzere

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DÜZCE (AA) - Düzce'de 100 bisikletli, Cumhuriyet'in 99. yılı dolayısıyla "99" sayısıyla koreografi oluşturdu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte üyeler, kent merkezinde bulunan Hükümet Konağı Meydanı'nda toplandı.

Gruptakiler, Cumhuriyet'in 99. yıl kutlamasına özel koreografi yaparak güzel görüntü oluşturdu. 99 sayısının oluşturulduğu koreografi dronla görüntülendi.

Koreografinin ardından İl Temsilcisi Selim Cicu'nun verdiği startla üyeler kent turuna çıktı.

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