Düzce'de yaralıları taşıyan ambulansın zincirleme kazaya karışması kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de trafik kazasında yaralanan 2 kişiyi taşıyan ambulansın zincirleme kazaya karışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyciler Mahallesi 1596 Cadde'de Metek Toki istikametine giden Çetin T. idaresindeki 81 S 1165 plakalı minibüs, karşı yönden gelerek dönüş yapmaya çalışan Selahattin Y'nin kullandığı 54 YS 727 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Batu Erdem T, Ulviye S, Yeter M, Rafiye A. ve Ümran Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulanslara taşıyarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda Akçakoca yönüne giderken ışıklı kavşağa girmeye çalışan bir ambulansı fark eden Musa E. yönetimindeki 81 DB 751 plakalı hafif ticari araç, yol vermek için durdu.

Bu sırada aynı yöne giden Hüseyin A'nın kullandığı 81 DK 535 plakalı kamyon hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonla birlikte sürüklenen araç, kavşağa girmeye çalışan ambulansa çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, ambulansta bulunan 2 yaralı, başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ambulansın zincirleme kazaya karışması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.