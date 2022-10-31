Düzce'de Kızılay Haftası mehteranlı kortej yürüyüşüyle kutlandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de Kızılay Haftası kapsamında mehteran takımıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret Lisesi önünde toplanan Türk Kızılay gönüllüleri ve ilkokul öğrencileri, ellerindeki bayrak ve balonlarla mehteran takımı eşliğinde Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Kızılay gönüllüleri, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, Kızılayın 154 yıllık ulu çınara dönüştüğünü belirterek, "Kızılay, günümüzde 100'e yakın ülkede insanların ızdırabını dindirmek ve ihtiyaçlarını gidermek adına büyük kuruma dönüştü. Dolayısıyla bizler burada iyilik hareketinin neferi olarak küçük çaba gösterdiğimizde Mevlam bunu katbekat büyüterek bu iyilik hareketini büyük camiaya dönüştürüyor." dedi.

Çeşitli hediyelerin verildiği etkinliğe, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Düzce Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Kartal da katıldı.

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